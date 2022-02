Premium Het beste van De Telegraaf

Column: vraag wat jij voor jouw centrale bank kan doen

Door stefan koopman

Andrew Bailey, de gouverneur van de Britse centrale bank, wil een loon-prijsspiraal voorkomen. Ⓒ ANP/HH

Ask not what your central bank can do for you — ask what you can do for your central bank! Andrew Bailey, de gouverneur van de Britse centrale bank, zou het zomaar gezegd kunnen hebben. In verschillende interviews liet hij afgelopen week namelijk optekenen dat Britse werknemers het eigenlijk niet kunnen maken om dit jaar eens een flinke loonsverhoging te eisen. Het risico is volgens hem te groot dat een stevige looneis een loon-prijsspiraal in gang zet. In dat geval leiden de hogere prijzen tot hogere lonen en de hogere lonen weer tot hogere prijzen, et cetera, et cetera.