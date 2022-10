Hypotheekrente op hoogste punt in bijna negen jaar

„Zolang de kapitaalmarktrente blijft stijgen, zal ook de hypotheekrente blijven stijgen”, legt Oscar Noorlag van hypotheekadviesketen Van Bruggen uit. Volgens hem zit de rente in de lift door de vrees voor een zogenoemde loon-prijsspiraal. Ook de sabotage met de gaspijpleiding Nord Stream 1, waardoor de energieprijzen naar verwachting langer extreem hoog blijven, heeft de rente opgejaagd.

De rente op een NHG-hypotheek met een voor tien jaar vastgezet rentetarief is in een week omhoog geschoten van 3,7% naar bijna 4%. Dit rentetarief stond begin dit jaar nog op slechts 1%. Wie z’n hypotheekrente voor twintig of dertig jaar wil vastzetten, wordt nu geconfronteerd met een rente van ruim 4%.

’Tienduizenden euro’s minder lenen’

Volgens Martin Hagedoorn (De Hypotheekshop) kunnen woningkopers veel minder geld lenen door de snel gestegen hypotheekrente. „Gemiddeld gaat het om tienduizenden euro’s”, becijfert hij.

Maar de oplopende rente en het afnemende vertrouwen in de economie zorgen nog niet voor veel terughoudendheid bij kopers, benadrukt Hagedoorn. „Het is niet ondenkbaar dat het aantal aanvragen van huizenkopers de komende maanden zal toenemen. Het huizenaanbod is groter dan de afgelopen jaren het geval was. Mogelijk ook dat consumenten rekening houden met een verdere rentestijging en een lagere leencapaciteit in 2023.”

Bekijk ook: Hypotheekrente gaat na zomerdipje weer fors omhoog

Minder hypotheekaanvragen

De afgelopen drie maanden nam het aantal hypotheekaanvragen vanuit starters en doorstromers weliswaar af, maar dat zou passen bij het seizoenseffect. Hagedoorn: „Dat patroon heeft voornamelijk te maken met de zomervakantie, waardoor het derde kwartaal in een jaar normaal gesproken het laagste aantal aanvragen telt.” Aan de randen van Nederland - in Groningen, Friesland, Overijssel, Limburg en Zeeland - nam het aantal aanvragen vanuit huizenkopers juist toe.

Branchegenoot De Hypotheker kwam maandag ook met cijfers waaruit bleek dat het totale aantal hypotheekaanvragen de afgelopen maanden met 20% is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kredietverstrekkers kregen driekwart minder verzoeken om een hypotheek over te sluiten. Het aantal aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een huis daalde met 7 procent.”

Volgens Hagedoorn van De Hypotheekshop is er vergeleken met begin dit jaar „veel meer aandacht” bij woningkopers voor de energielasten van hun nieuwe huis. „Ook worden de kosten van isolatie, zowel door kopers als door verbouwers, steeds vaker meegefinancierd in de hypotheek.”