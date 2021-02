Miss Etam en Steps failliet verklaard

Het bankroet over de betreffende bv’s is uitgesproken door de rechter in Amsterdam. Het was al bekend dat faillissement dreigde, aangezien eigenaar NXT Fashion er niet in slaagde de salarissen over de maand januari te betalen. De eigenaar vroeg eerder ook al uitstel van betaling aan voor de keten. Door de coronasluiting van de 44 winkels was het bedrijf naar eigen zeggen in grote financiële problemen beland. Ook had uitkeringsinstantie UWV het verzoek voor het gebruikmaken van de steunmaatregelen voor getroffen bedrijven afgewezen.

Miss Etam en Steps maakten eerder onderdeel uit van het Belgische modeconcern FNG dat in september failliet ging. De twee winkelketens werden vervolgens verkocht aan NXT Fashion. Het UWV zou geen NOW-steun willen overmaken omdat sprake zou zijn geweest van een nieuwe onderneming die geen aanspraak kan maken op steun van de overheid.

Claudia Sträter en Expresso

AVV beschuldigde NXT Fashion van ’bedrijvendokter’ Martijn Rozenboom er eerder al van de ketens afgelopen maanden vergaand ontmanteld te hebben. Toen Rozenboom de ketens in bezit kreeg hoorden ook de winkels van Claudia Sträter en Expresso nog bij het bedrijf. Maar die werden vrij snel daarna verkocht. En voor het distributiecentrum en het gezamenlijke dienstencentrum van Miss Etam viel eind december al het doek.

De vakbond is blij dat de „lijdensweg” voor werknemers nu ten einde is en er in elk geval duidelijkheid is. Volgens Pikaart heeft Rozenboom nog wel een aantal bv’s overgehouden aan de doorstart, namelijk de bv’s waar nog waarde in zit, zoals bijvoorbeeld het merkrecht. De vakbondsman hoopt dat de curatoren straks grondig onderzoek doen naar de handelwijze van de zakenman.

Rozenboom zelf stelde vorige week al dat hij zwaar teleurgesteld was. Hij noemde de gang van zaken „ontzettend triest voor de werknemers.” „Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag. Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan.”