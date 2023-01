Premium Het beste van De Telegraaf

Ambitieuze vechtersbaas moet vrachtvluchten voor krimp behoeden

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

„Ik keer terug naar mijn oude liefde, de vracht,” zegt Joost van Doesburg. Ⓒ Schiphol

Amsterdam - Met zijn nieuwe baan als hoofd vracht van Schiphol stunt FNV-campagneleider Joost van Doesburg opnieuw in zijn carrière in de luchtvaart. Hij moet ervoor zorgen dat de vrachtvervoerders buiten schot blijven in de opgedragen krimp van de nationale luchthaven.