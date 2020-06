ING gaat mkb-krediet via Amazon verstrekken

Het gaat om leningen voor het midden- en kleinbedrijf van €10.000 tot €750.000, die na drie jaar moeten worden terugbetaald. De leningen worden aangeboden via de app en website van Amazon. De behandeling van de aanvraag verloopt uiteindelijk bij ING, zo maakten de bank en webwinkelgigant dinsdag in een persbericht bekend.

ING hoopt via Amazon een nieuw verkoopkanaal aan te boren. De bank begon in 2018 met mkb-kredieten en zoekt al enige tijd naar groeimogelijkheden. Vorig jaar keek ING zelfs even naar een overname van Commerzbank, de tweede bank van Duitsland. ING heeft in Duitsland als volledige onlinebank geen kantorennet, voor bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening.

Amazon stelt dat meer dan de helft van de verkopen in Duitsland via aangesloten mkb-bedrijven verloopt. Het aanbieden van kredieten via ING kan deze bedrijven helpen verder te groeien, aldus manager Felix Kristl van Amazon Duitsland. In de Verenigde Staten werkt Amazon voor bedrijfskredieten en andere bankdiensten samen met Marcus, de internetbank van Goldman Sachs.

Begin dit jaar begon Amazon ook in Nederland met de volledige webwinkel. Het is niet bekend of ING ook hier gaat samenwerken. „Wij kijken eerst naar de klantervaringen en succes in de betreffende landen en op basis daarvan wordt verdere uitrol besloten naar andere landen”, aldus een woordvoerder.