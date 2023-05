Premium Het beste van De Telegraaf

Antisemitisme en strippers: geruchtmakende ontslagzaak krijgt nog staartje

Marlou Visser

Volgens de ontslagen ceo hoorden kantoorborrels met schaars geklede vrouwen er gewoon bij bij het Amsterdamse handelshuis. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het is carrière die niet zou misstaan in een jongensboek: een man begint als junior verkoper bij een internationaal handelshuis en is er tien jaar later de ceo, die miljoenenbonussen kan bijschrijven. Het jongensboek verandert wel in een thriller als de ceo wordt beschuldigd van verboden privéhandeltjes, seksisme, antisemitisme en het creëren van een onveilige werksfeer. Het juridische hoofdstuk is nog niet gesloten.