Modemerk Jil Sander gekocht door eigenaar Diesel

Dat hebben beide bedrijven vrijdag bevestigd. OTB, eigendom van Onwards Holding, wordt in de geschiedenis van het Duitse modehuis met zijn minimalistische stijl nu de vijfde eigenaar.

Het Duitse merk levert voor de high-end modemarkt, het concurreert daar met onder andere merken als Donna Karan, Calvin Klein en Helmut Lang.

Het confectiemerk werd in 1968 opgezet. Het is vernoemd naar de nu 77 jaar oude Duits modeontwerper Jil Sander. Zij verliet het merk meermalen om terug te keren, maar heeft de laatste jaren zelf geen belang meer in het bedrijf.

Sander werkte vanaf 2004 met onderbrekingen ook voor het Japanse Uniqlo, waar haar eigen lijn +J werd toegevoegd.