Damen Shipyards schrapt 1050 banen

GORINCHEM (ANP)

In Nederland gaan er banen verloren op de locaties Gorinchem, Schiedam en het Friese Bergum. Op scheepswerven in Polen en Oekraïne wordt tijdelijk arbeidstijdverkorting ingevoerd, aldus de woordvoerder. Bij Damen werken wereldwijd circa 13.000 mensen.

Damen Shipyards is vorig jaar dieper in de rode cijfers beland. De scheepsbouwer kampte met verschillende probleemprojecten, waarvan de risico's veel groter bleken dan aanvankelijk ingecalculeerd. Door voorzieningen en afschrijvingen liep het nettoverlies op tot 287 miljoen euro, het hoogste verlies in de 93-jarige geschiedenis van het familiebedrijf. De gevolgen van de coronavirusuitbraak voor de economie hadden ook hun weerslag op de scheepsbouwer: opdrachten bleven uit en de productie was lager.

"Dit zijn moeilijke maatregelen voor ons familiebedrijf en onze medewerkers. De aanpassingen zijn echter noodzakelijk om een gezond bedrijf te blijven dat kan profiteren van de goede vooruitzichten op de lange termijn binnen de diverse scheepsbouw- en reparatiemarkten", aldus de woordvoerder.

Eerder dit jaar kreeg Damen Shipyards een opdracht van circa 4,6 miljard euro van de Duitse marine voor de bouw van vier oorlogsschepen.