Nieuwe aanval China haalt bitcoin onderuit

Op cryptoplatform Coindesk zakte de bitcoin rond 11.30 uur (Nederlandse tijd) hard weg naar een verlies van 6,5% tot $32.539. Eerder deze week was nog een herstel tot boven de $35.000.

De centrale bank in China benadrukte donderdag in een verklaring dat de risico’s en gevaren van cryptomunten een bedreiging zijn voor de financiële stabiliteit. Ook werd aangeven dat er al maatregelen zijn genomen om dat te voorkomen.

Sombere stemming

Vorige week zorgde China ook al voor een sombere stemming onder cryptobeleggers. De hardere aanpak van het zogeheten minen, het maken van cryptomunten, in het Aziatische land werkte een stroom aan verkooporders in de hand. Ook worden financiële instellingen in China steeds meer aan banden gelegd om handel met cryptomunten beschikbaar te stellen aan consumenten.

Na de goede gang van zaken in het eerste maanden van het jaar, waarbij de bitcoin nog een record van net onder de $65.000 aantikte, is een neerwaartse spiraal ingezet. In het tweede kwartaal dook de cryptomunt per saldo meer dan 40% omlaag. Ook deze maand kan de digitale munt vooralnog weinig potten breken.

Ook Elon Musk, topman bij Tesla, heeft in de voorbije maanden de turbulentie rond cryptomunten flink aangewakkerd. In januari gaf hij nog aan de bitcoin te omarmen, maar een paar maanden later was de liefde opeens bekoeld vanwege zijn zorgen over de schadelijke milieu-effecten.

Musk met meer dan 50 miljoen volgers op Twitter, heeft een grote impact op de beweging van digitale munten.

Heeft het nog zin om bitcoin te kopen? Dat bespreken onze DFT-verslaggevers in de podcast ‘Kwestie van Centen’: