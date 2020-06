Dow zakt 300 punten, eerste daling in zeven dagen

De Dow Jones verloor 300 punten na opening om 15.30 uur. De S&P 500 daalde 1,1%, de Nasdaq verloor 0,5% waarde.

De Amerikaanse koepel van centrale banken houdt woensdag de rente naar verwachting onveranderd, maar Fed-voorzitter Jerome Powell kan mogelijk wel meer steunmaatregelen aankondigen tegen de crisis.

Beleggers zullen ook aandacht hebben voor eventuele opmerkingen over de impact van de virusuitbraak op de grootste economie ter wereld. De Fed komt ook met nieuwe economische prognoses, voor het eerst sinds december.

Fondsen die het de laatste tijd opmerkelijk goed hebben gedaan, lijken nu wat terrein prijs te gaan geven zoals American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines. Ook andere bedrijven in de reis- en toerismesector staan in het rood voorbeurs waaronder hotelketen Marriott International.

Winkelketen Macy's lijkt een flinke koerssprong te gaan maken, ondanks dieprode cijfers over het afgelopen kwartaal. Macy's verklaarde namelijk dat 450 winkels per 1 juni weer zijn geopend en goede zaken doen. Eerder deze week regelde Macy's 4,5 miljard dollar aan financiering.

Juweliersketen Tiffany en Signet Jewelers openden eveneens de boeken. Die resultaten vielen minder goed bij beleggers want voorbeurs staan beide aandelen in de min.

Techreus Apple zou volgens persbureau Bloomberg zijn eigen chips gaan gebruiken in Mac-computers en Macbook-laptops. Volgend jaar zouden dan de eerste computers met Apple-chips op de markt moeten komen. Apple ontwerpt al jaren de chips die het bedrijf gebruikt in de iPhone en de iPad. Voor de computertak vertrouwde het bedrijf op chips van Intel. Sinds 2006 maakt Apple gebruik van de processors van die chipmaker.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de Verenigde Staten in mei is verbeterd. Later op de dag zijn er nog cijfers over de vacatures en groothandelsvoorraden in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 1,7 procent hoger op 27.572,44 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 1,2 procent bij op 3232,39 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 9924,75 punten.