Record Nasdaq uitzondering op rood Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York koersten dinsdagavond gemengd. De Nasdaq boekte een record en stootte door de 10.000 puntengrens. De Dow Jones daalde voor het eerst in zeven dagen. Luchtvaartaandelen gingen fors terug. De blik van beleggers is vooral gericht op de Federal Reserve die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.