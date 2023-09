Duitse bondskanselier Scholz wijst bouw nieuwe kerncentrales af

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz ziet niets in de bouw van nieuwe kerncentrales ondanks oproepen in Duitsland om meer werk te maken van kernenergie om zo uitstoot tegen te gaan. Scholz verklaarde in een interview met de radiozender Deutschlandfunk dat wat hem betreft kernenergie een „dood paard” is in Duitsland.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz blijft tegenstander van de bouw van nieuwe kerncentrales. Ⓒ ANP/HH