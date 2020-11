Aantal WW-aanvragen in VS daalt tot net boven 700.000

Volgens het ministerie van Arbeid in de VS kwam het aantal WW-aanvragn in de eerste week van november uit op 709.000, het laagste niveau sinds maart tegen 757.000 aanvragen een week eerder. Vooraf was een daling naar 730.00 voorzien. Aan het begin de voorbije maand stond de teller nog op bijna een miljoen aanvragen.

Het openhouden van de economie in de VS heeft de banenmotor weer aangejaagd. Sinds medio maart lag het aantal uitkeringsaanvragen maandenlang boven de 1 miljoen vanwege de coronacrisis. Pas in augustus dook het aantal aanvragen in een week voor het eerst onder dat niveau.

Bij het Amerikaanse banenrapport over oktober kwam vooral de sterke afname van de werkloosheid als een verrasing. Het aantal nieuwe banen viel echter tegen.