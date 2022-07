Na Londen maakt Aldi stap naar Utrecht: boodschappen doen zonder kassa

„De app zorgt ervoor dat de producten direct bij het verlaten van de winkel automatisch worden afgerekend met de aan de app te koppelen creditcard. Het scannen van boodschappen is daarmee verleden tijd”, aldus het supermarktbedrijf. Medewerkers blijven wel in de winkel, voor het bevoorraden van de schappen, het bakken van brood en voor het beantwoorden van vragen van klanten. Het filiaal in Utrecht dient als testlocatie.

Kassaloze winkel

Eerder werd al een proef bekendgemaakt van Aldi met een kassaloze winkel in Londen. In Nederland opende Albert Heijn eerder al eens zo’n robotsupermarkt. Deze hypermoderne AH to go was gevestigd in een soort container op het plein voor Schiphol Plaza. Het ging om een proef van een paar maanden. In de Verenigde Staten heeft Amazon wel al tientallen kassaloze winkels, die daar Amazon Go heten.