'Huawei geschorst als lid van cyberkoepel'

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde de schorsing woensdag. De organisatie bevestigt de schorsing, maar is vaag over de reden voor de straf. Over de duur van de schorsing maakt FIRST niets bekend.

Acht Nederlandse instellingen zijn lid van FIRST, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum, zorgbeveiliger Z-CERT en bedrijven als ING, KPN en Rabobank.

Huawei ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Volgens de Verenigde Staten werkt het techbedrijf, dat onder meer netwerkapparatuur en mobiele telefoons maakt, samen met de Chinese overheid. De VS hebben Huawei daarom op een zwarte lijst gezet. Overheidsinstellingen en bedrijven kunnen daardoor in veel gevallen niet meer in zee gaan met de Chinese onderneming.