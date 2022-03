Hogere uitkering bij ouderschapsverlof

De tijd dat vader de dag na de geboorte van zijn zoon of dochter weer aan het werk moest, lijkt steeds verder achter ons te liggen. Vanaf augustus dit jaar hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het kabinet verhoogt de uitkering om het ouders makkelijker te maken ouderschapsverlof op te nemen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: „Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind.”

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen zodra de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

26 weken onbetaald

In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar, kunnen die worden toegevoegd aan de resterende zeventien weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald.

Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao.

Het voorstel voor de verhoging van de uitkering moet nog behandeld worden in de de Eerste en Tweede Kamer.