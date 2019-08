Meer stakingen bij Transavia France op til

Dit weekend viel al zo'n 5 procent van de geplande vluchten van Transavia France uit door acties van cabinepersoneel. Nu hebben ook piloten aangegeven het werk neer te willen leggen bij de dochtermaatschappij van Air France-KLM, in de periode van september tot half oktober.

De pilotenbond SPL is het niet eens met een akkoord dat in juli werd gesloten tussen Air France-KLM en de voornaamste pilotenbond van Air France over uitbreiding van de diensten van Transavia in Frankrijk. Volgens SPL kan de pilotenbond van Air France helemaal niet beslissen over de gang van zaken bij Transavia, ook al wordt daar óók gevlogen met piloten met een Air France-contract.