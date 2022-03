FIOD pakt €137 miljoen van verdachte Rus af

Dit meldt de FIOD woensdagmorgen in een persbericht. Volgens de dienst heeft afgelopen vrijdag ondere leiding van het Openbaar Ministerie een snelle interventie plaatsgevonden vanwege het mogelijk overtreden van de sanctiewet.

„Op meerdere bankrekeningen toebehorende aan een rechtspersoon welke gelieerd is aan een natuurlijk persoon die recent is gesanctioneerd is strafvorderlijk beslag gelegd”, aldus een woordvoerster van de FIOD.

Witwaspolitie

Het zogeheten ’strafbeslag’ volgde op een melding van de betrokken bank bij de ’witwaspolitie’ FIU. Die leidde de melding door aan de FIOD. De bank had het vermogen inmiddels zelf al bevroren.

De FIOD spoort naar eigen zeggen personen en entiteiten op die proberen de sancties in verband met de oorlog in Oekraïne te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. „De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen, dat is aan de private sector om daar uitvoering aan te geven”, zo schrijft de dienst.

Minister Kaag (Financiën) meldde dinsdag dat financiële instellingen voor bijna €400 miljoen aan Russisch geld bevroren hebben. Dat de FIOD vervolgens beslag legt op dat geld omdat er sprake is van overtreding van de sanctiewet, is een nieuwe ontwikkeling.