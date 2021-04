Huidig pensioenstelsel ontzettend afhankelijk van rentestand

Ⓒ DIJKSTRA BV

Eindelijk goed nieuws over de pensioenen. De financiële posities van de grootste fondsen zijn flink verbeterd. Dat is een opsteker voor gepensioneerden en voor alle werkenden die nog aan het afdragen zijn voor hun pensioen. Vooralsnog zitten de pensioenen niet in de gevarenzone. Na twee heel spannende jaren, waarin er voortdurend kortingsdreigingen waren, is dat een opsteker.