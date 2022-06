FrieslandCampina verkoopt Duitse consumententak

De transactie omvat de in Duitsland bekende merken Landliebe, Tuffi, Südmilch, Puddis, Mondelic, foodservicemerk Gastro, enkele door FrieslandCampina geproduceerde Duitse huismerken en drie Duitse productievestigingen en distributiecentra.

Hoewel Duitsland een van de sterkste markten is voor FrieslandCampina, kunnen deze merken vanwege de synergievoordelen onder de vlag van The Müller beter doorgroeien, stellen de twee partijen in een verklaring.

De internationale merken als Chocomel en de vegetarische vleesvervangers van Valess blijven bij FrieslandCampina en moeten worden uitgebouwd. „In Duitsland, een van onze thuismarkten, zal FrieslandCampina zich blijven richten op de verkoop van zijn sterke internationale merken”, zegt Roel van Neerbos, president van FrieslandCampina Food & Beverage.

Duitse melkveehouders die aangesloten zijn bij FrieslandCampina blijven gewoon lid van de coöperatie en melk leveren. Theo Müller neemt wel de contracten van Duitse niet-ledenmelkveehouders met een leverancierscontract over. Bij FrieslandCampina Duitsland werken ongeveer duizend mensen.