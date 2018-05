Topman Air France-KLM stapt op

Het merendeel van het personeel stemde vrijdag tegen het salarisbod dat de Air France-directie had neergelegd. Air France-KLM bood 12,5% over een periode van drie jaar, terwijl de bonden 6% meteen willen hebben.

Janaillac had vanwege de stakingen die miljoenen kostten gemeld zijn lot in handen van het personeel te leggen. Over het eindbod stemde uiteindelijk 55% tegen.

De vakbonden hebben zich de afgelopen maanden niets aangetrokken van de topman, die eerder betoogde dat Air France moet investeren om de concurrentie het hoofd te bieden.

Janaillac is nog geen twee jaar in functie en werd binnengehaald omdat hij veel ervaring had met de vakbonden. Zijn voorganger De Juniac sneuvelde ook na een paar jaar omdat hij geen draagvlak had bij de bonden voor zijn hervormingsagenda.

Het concern kwam eerder op de dag met kwartaalresultaten. Die vielen flink lager uit als gevolg van de stakingen. De kosten voor moederbedrijf Air France-KLM zijn al opgelopen tot meer dan €300 miljoen.