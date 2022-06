Premium Het beste van De Telegraaf

Zo pijnlijk is verlies ’geheim wapen’ Sheryl Sandberg voor Facebook

Door Willemijn van Benthem

AMSTERDAM - In de tijd dat vrouwen zich nog moesten verexcuseren, startte Sheryl Sandberg haar carrière bij McKinsey – waar veel roemruchte loopbanen beginnen. Ze werkte ook in het kabinet van Bill Clinton en stond aan het hoofd van 4000 medewerkers bij Google als specialist sales en online operations. En toen begon het nog maar net. Want in 2008 trad ze als chief operations officier toe tot het toen nog veel kleinere Facebook, naar eigen zeggen voor maximaal vijf jaar. Woensdag, na maar liefst veertien jaar bij de socialemediagigant, kondigde ze dan toch haar vertrek aan.