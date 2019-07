Minister VS volgende week naar China

Naast Mnuchin gaat ook Robert Lighthizer naar het overleg, dat maandag en dinsdag in Shanghai zal plaatsvinden. Na de gespreksronde in China, gaan onderhandelaars van beide landen in Washington om tafel. De laatste tijd is er al op hoog niveau telefonisch handelsoverleg gevoerd tussen de partijen.

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping sloten op G20-top in Japan eind juni een wapenstilstand in het slepende handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Overigens dreigde Trump onlangs al wel weer met meer importheffingen op Chinese goederen.