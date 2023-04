Vermogensbeheerders eisen bij TotalEnergies snellere afbouw uitstoot

Met de activistische aandeelhoudersgroep Follow This uit Nederland gaan deze aandeelhouders ingrepen bij het Franse concern proberen af te dwingen, zo kondigen ze donderdag aan.

Het verzoek om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen tegen 2030 is vergelijkbaar met wat aandeelhouders al jaren ook van Shell en recent ook van BP, ExxonMobil en Chevron verlangen.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies op 26 mei zullen de zeventien aandeelhouders de concernleiding op de oude afspraken van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 wijzen en aandringen op versnelling.

Doorgaans doen aandeelhouders dit achter de schermen. Onder andere beleggingsfondsen van PGGM, MN, Achmea, a.s.r., Degroof Petercam en Edmond de Rothschild spreken zich donderdag publiekelijk voor meer ingrepen uit.

Op pad

TotalEnergie, dat in Nederland vierhonderd tankstations bezit en ook de zakelijke markt bedient, doet in de ogen van deze aandeelhouders ondanks aandringen te weinig. „Om het doel van Parijs te halen moet de wereld de uitstoot in 2030 bijna halveren”, stelt Mark van Baal, oprichter van Follow This. „TotalEnergies heeft geen plan om de uitstoot dit decennium terug te dringen.”

Dan moet het door zijn aandeelhouders gedwongen worden om sneller te verminderen, zegt Van Baal. Het Franse concern stelde eerder volgens het klimaatakkoord van Parijs wel degelijk zijn uitstoot af te bouwen. Het bedrijf meldt de ’strategie en ambitie’ te hebben ’om de grootste te worden in verantwoorde energie’.

De activistische beleggers menen echter dat TotalEnergies, net als Shell, BP, ExxonMobil en Chevron, zijn uitstoot ’onvoldoende’ reduceert en zo lang mogelijk vasthoudt aan de goede verdiensten uit olie en gas.

„Oliemultinationals zoals TotalEnergies hebben de omvang, het kapitaal en de kennis om de wereld te helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar schonere energiebronnen”, aldus Van Baal.

’Niet te verenigen’

Follow This en de andere aandeelhouders constateren dat TotalEnergies zonder ingrepen tegen 2030 de grootste Europese uitstoter van broeikasgassen zal worden. „Dit is niet te verenigen met reductie volgens het klimaatakkoord van Parijs”, aldus Xander Urbach, adviseur verantwoord beleggen bij MN.