Collega’s als Verstappen en Ricciardo

Vier onderzoekers leggen in het tijdschrift Harvard Business Review uit hoe ze via een database met ruim 500 botsingen in de Formule 1 relaties tussen collega’s konden simuleren. De data zijn overigens van voor 2015, dus zonder de carrière van Max Verstappen.

De conclusie van het viertal: hoe duidelijker het verschil tussen twee coureurs, hoe kleiner de kans dat zij elkaar in een botsing uitschakelen.

Opgejut

Coureurs die elkaar steeds weer tegenkomen, jutten elkaar zó op dat de risico’s die ze bij inhaalacties nemen uiteindelijk te groot worden. Dat mechanisme geldt ook bij mensen met een gewone kantoorbaan, stelt het kwartet. Als uit een hiërarchie niet blijkt wie er sterker is, gaan collega’s met elkaar wedijveren.

Volgens de wetenschappers zit het venijn erin dat de rivaliteit zelden meteen tot uitbarsting komt. Eerst moeten de rivalen erachter komen dat zij aan elkaar gewaagd zijn, bijvoorbeeld als een andere collega hun namen door elkaar haalt. Dan groeit de spanning.

Bij slecht weer crashen F1-rivalen overigens veel minder vaak. De onderzoekers stellen dat gelijk aan moeilijke omstandigheden binnen een bedrijf. Ook op de werkvloer zouden rivalen elkaar dan ontzien, omdat ze weten dat ze allebei baat hebben bij samenwerking.