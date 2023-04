Trend van overbieden voorbij, huizenkoper betaalt vraagprijs

„Deze trend is nu compleet omgeslagen”, constateert financieel databureau Ortec Finance. Sinds juni vorig jaar begon het overbieden drastisch af te nemen, tegelijk met het wegzakken van de Nederlandse huizenprijzen door de stijgende hypotheekrente en het afnemende consumentenvertrouwen. In 2020 werd nog gemiddeld ruim 4% boven de vraagprijs geboden, een percentage dat in de twee daaropvolgende jaren dik verdubbelde.

Afgelopen februari werd echter gemiddeld op geen enkel woningtype meer overboden, behalve bij tussenwoningen. Die gingen gemiddeld 0,2% boven de vraagprijs weg. Bij appartementen, hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen werd gemiddeld nagenoeg hetzelfde als de vraagprijs betaald. Bij vrijstaande woningen betaalden kopers gemiddeld bijna 2% minder.

Daarmee is een einde gekomen aan bijna vijf jaar van overbieden, constateert Ortec. De trend van overbieden begon in april 2018, toen voor appartementen gemiddeld meer werd betaald dan de vraagprijs. De tussenwoningen volgden in januari 2020, de hoekwoningen in mei van datzelfde jaar. Voor vrijstaande woningen werd pas sinds juli 2021 meer betaald dan gevraagd.

Afkalving

In februari was voor het eerst sprake van een prijsdaling op jaarbasis na een maandenlange afkalving van de opgebouwde ’winst’. Er was een afname van 2,03% ten opzichte van februari 2022, aldus Ortec. Deze cijfers zijn gebaseerd op inschrijvingen van koopaktes in het kadaster. Dat loopt altijd enige maanden achter op de daadwerkelijke transacties. Donderdag komt makelaarsorganisatie NVM met de actuele cijfers van aangesloten makelaars over het eerste kwartaal.