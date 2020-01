Professioneel vuurwerk op de Erasmusbrug. Ⓒ ANP

Nadat er met oud en nieuw voor een recordbedrag van €77 miljoen de lucht in was geschoten, het zinloze geweld weer de nodige slachtoffers had gekost, astmapatiënten weer hadden moeten vluchten en politie en hulpverleners weer waren bedreigd, is er eindelijk een Kamermeerderheid voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod.