Porseleinkast van Janaillac bracht geen verschil

Het optimisme was in juni 2016 groot, toen Janaillac werd aangesteld. Hij werkte eerder voor openbaar vervoergigant Transdev en had in deze functie al veel te maken gehad met de vakbonden.

De ingetogen Janaillac (65) probeerde iets tot stand te brengen via de voorzichtige weg en leek aanvankelijk geduldig. Hij nam de tijd om het bedrijf te leren kennen. Zijn leeftijd, boven de Franse pensioengrens, werd gezien als een pre, omdat hij niets meer te verliezen had.

Hij zei ‘ja’ tegen de hoogste functie bij Air France KLM omdat het land een beroep op hem had gedaan en koos als motto ‘Trust together’. Uit het loonreferendum dat slechts door 55% van de Air France medewerkers werd gesteund bleek vrijdag het tegendeel.

Maximum bereikt

In zijn korte carrière als PDG ging het er af en toe heet aan toe met KLM, hoeveel Janaillac ook zijn goede wil toonde door Nederlandse les te nemen. Aanvankelijk wilde Janaillac meer centraliseren en de macht op Franse wijze naar zich toetrekken. Dat stuitte op weerzin bij het wingewest KLM. Eind 2016 zei topman Pieter Elbers openlijk dat het maximum aan integratie wat hem betreft was bereikt.

Janaillac kondigt vrijdag zijn vertrek aan. Ⓒ AFP

In plaats van de president-directeur van KLM dankbaar te zijn voor zijn inspanningen om Air France KLM financieel drijvende te houden, pestte Janaillac Elbers vorig jaar door hem niet de volledige bonus over 2016 te geven. Elbers zou te ‘blauw’ zijn en de zaak van KLM te zeer toegenegen.

Diepe kloof

Een rapport dat een diepe kloof in de werkwijze en cultuur tussen Air France en KLM vorig jaar blootlegde, betekende een keerpunt in de relatie met Nederland. Janaillac besloot KLM meer in haar waarde te laten en investeerde in overleg met de Nederlandse ondernemingsraad, vakbonden, directie en voorzitter Hans Smits van de raad van commissarissen (rvc) van KLM.

Aanvankelijk wilde hij ook plaatsnemen in de rvc van KLM, maar daar gingen het kabinet en rvc voor liggen. Zij vonden dit een ongewenste functievermenging. Janaillac besloot zijn tijd te beiden.

Wapenfeit: Joon

Zijn grootste wapenfeit is de oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij Joon, dat tegen lagere kosten opereert dan Air France. Deze vliegt sinds een paar weken op de lange afstanden. Experts stellen vraagtekens bij de komst van Joon, omdat het goedkope cabinepersoneel het verschil niet kan maken op de totale verlieslatende operatie bij Air France . „Too little, too late”, zo is het oordeel in de sector over het initiatief.

Een ander hoogtepunt in zijn korte carrière is het binnenhalen van Delta en China Eastern als aandeelhouders van Air France KLM, maar dit is niet direct toe te wijzen aan de inspanningen van Janaillac zelf. Ervaren rotten als financieel topman Frederic Gagey en hoofd revenue management Pieter Bootsma waren nauwer betrokken bij deze deal. De KLM’er Bootsma promoveerde onlangs tot naaste medewerker van Janaillac.

Terug bij af

Het optimisme over het aardige jaarresultaat van €1,5 miljard over 2017 ontspoorde in de afgelopen maanden in rap tempo. Staking na staking volgde zich op, hoewel KLM het hoofdaandeel had in het resultaat. Concurrenten als het Britse IAG en Lufthansa bleven Air France KLM in financieel opzicht de baas.

In Nederland wekte de stap van Janaillac om zijn lot te verbinden aan een referendum over de loonsverhoging bij Air France twee weken geleden verbazing. Maar zelfs een oproep van de Franse premier was niet voldoende om het personeel tot inkeer te brengen.

Air France KLM is daarmee terug bij af.