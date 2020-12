Volvo-baas: verbied verkoop diesel- en benzineauto’s

Dat heeft Hakan Samuelsson, topman van Volvo, woensdag gezegd tijdens een online autocongres georganiseerd door de Britse zakenkrant Financial Times. „Niemand kan een winstgevende succesvolle handel bouwen door te vertrouwen op steunmaatregelen.”

De Volvo-baas noemt de traditionele verbrandingsmotor ’een technologie van het verleden’. Hij juicht de uitfasering van diesels en benzineauto’s tot 2030 in Europa toe. Hij twijfelt echter aan het beleid dat overheden hiervoor inzetten.

Agenda met uitfasering effectiever

„Terwijl tijdelijke steunmaatregelen de industrie kunnen aansporen zich in de goede richting te ontwikkelen, kan het efficiënter zijn voor overheden om een duidelijke agenda te hebben richting een elektrische toekomst”, zegt Samuelsson.

Met een duidelijk voorgeschreven uitfasering van de verbrandingsmotor weten autofabrikanten volgens de Volvo-topman beter waar zij aan toe zijn totdat zij in 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s mogen verkopen. „Europa heeft goede kansen om leider te worden in de transitie naar duurzame mobiliteit en overheden en bedrijven moeten samenwerken om daarvoor ook te zorgen.”

Uitrol laadinfrastructuur

Volvo is niet de enige die kritiek heeft op het subsidiebeleid van veel overheden in Europa. ACEA, de Europese koepelorganisatie van autobouwers, adviseerde landen eerder dit jaar al meer geld te steken in de laadinfrastructuur in plaats van alleen maar met aanschafsubsidies of fiscale steunmaatregelen te komen voor automobilisten die overstappen op een elektrische auto. De uitrol van de laadinfrastructuur loopt immers ver achter bij de verkoop van elektrische auto’s en in veel landen, waaronder Nederland, is de stekkerauto al nagenoeg concurrerend ten opzichte van wagens met een verbrandingsmotor.

Het Zweedse automerk, dat in handen is van het Chinese Geely, verwacht zelf dat in 2025 de helft van de verkochte Volvo’s volledig elektrisch is. De autofabrikant moet overigens nog wel een hele stap maken. Het automerk heeft nu nog maar één volledig elektrisch model in de verkoop, de XC40 Recharge. Een kwart van Volvo’s Europese verkopen bestaat momenteel uit hybride.