’Nog steeds kinderen aan het werk voor PostNL België’

Er is onder anderen een jongen van 13 jaar op camera gezet die naar eigen zeggen twee à drie dagen per week aan de slag zou zijn voor 5 euro per uur. De journalisten betrapten ook een onderaannemer. Hij zou meerdere te jonge krachten in dienst hebben. Ook zou hij hen onder druk hebben gezet om te liegen. Verder hebben de journalisten een voormalige onderaannemer gesproken die stelde dat PostNL van de praktijken op de hoogte zou zijn.

PostNL ontkent de beschuldigingen tegenover de media. „Dit zijn ernstige aantijgingen die wij zelf tijdens onze dagelijkse controles en uitgebreide onderzoeken niet hebben vastgesteld”, zo klinkt het. „Wij werken volgens de regels en staan voor goede en sociale werkomstandigheden voor iedereen die bij of voor ons werkt.”

De Belgische minister Petra De Sutter (Post) heeft ook al gereageerd. „Ik wil voorzichtig zijn en ik weet niet of het een wijdverbreid probleem is, maar als deze beelden echt laten zien wat ik zag dan moeten we dit aanpakken met meerdere ministers.” De Sutter gaf ook aan dat ze een taskforce wil oprichten om te voorkomen dat er nog minderjarigen worden ingezet in de post- en pakkettensector.

PostNL ligt de laatste tijd flink onder vuur in België vanwege vermeende misstanden. Recent werden nog enkele bestuurders van PostNL België, onder wie de topman van de Belgische tak, opgepakt toen justitie invallen deed in drie depots van PostNL. Inmiddels zijn ze weer vrijgelaten, maar de bestuurders worden nog steeds ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie. Er zou ook sprake zijn van mensenhandel en valsheid in geschrifte. De Belgische autoriteiten onderzoeken PostNL al langer vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk.