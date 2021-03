Moderna blinkt uit op verdeelde beurzen VS

Rond 19.15 uur staat de Dow Jones-index 0,4% lager. De breed samengestelde S&P 500-index zakt 0,1%. Techbeurs Nasdaq stijgt 0,3%. Maandag scherpten de Dow Jones en de S&P 500 hun records aan.

Voordat de beurshandel van start ging, kregen beleggers een tegenvaller te verwerken. De winkelverkopen in de VS daalden vorige maand namelijk met 3%. Dat was vooral te wijten aan streng winterweer. De verwachting is echter dat de coronasteuncheques van $1400 die veel Amerikanen momenteel ontvangen de winkelkassa’s weer flink zullen laten rinkelen. Het steungeld zal naar verwachting ook zijn weg vinden richting aandelen en cryptomunten.

Apple, NXP en Moderna stijgen

Op de beurzen in New York zijn vooral de techfondsen in trek. Apple wordt 1,3% meer waard. Dit ondanks het onderzoek dat de Franse gegevensbeschermingsautoriteit heeft ingesteld naar het advertentiesysteem van Apple, dat mogelijk in strijd is met regels van de Europese Unie. Het gaat om een reclametool die wordt gebruikt om geld te verdienen met een aantal van zijn apps. De techreus zou geen toestemming vragen van gebruikers voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties.

Google-moeder Alphabet wint 1,4%. Google gaat het percentage dat het ontwikkelaars rekent over de verkoop van apps in de Google Play Store halveren. Per 1 juli betalen de bedrijven elk jaar een vergoeding van 15% over de eerste miljoen dollar aan inkomsten. Voor elke dollar daarboven blijft de zoekgigant 30% commissie rekenen. Apple nam eerder al een soortgelijke beslissing. Het enige verschil is dat de maker van de iPhone het lagere percentage alleen rekent voor bedrijven met een omzet tot een miljoen dollar.

NXP wordt 2% hoger verhandeld. De Nederlandse chipmaker schoot maandag al 9% omhoog, omdat het aandeel per 22 maart wordt opgenomen in de prestigieuze beursindex S&P 500.

Moderna gaat 6,9% vooruit. De farmaceut is begonnen met het testen van zijn coronavaccin op kinderen van tussen de 6 maanden en 12 jaar oud. Aan het onderzoek naar het kindervaccin doen 6750 peuters en kinderen mee in de VS en Canada.

Goldman Sachs levert 1,2% in. De zakenbank heeft Shell-topbestuurder Jessica Uhl gestrikt als commissaris.

eToro naar Wall Street

Beleggersapp eToro wil trouwens naar Wall Street via een fusie met een lege beurshuls. Het gecombineerde bedrijf kan volgens persbureau Bloomberg een marktwaarde krijgen van circa $10 miljard. De beursgang moet plaatsvinden door een overname van eToro door FinTech Acquisition Corp V, een lege beursfonds uit de koker van zakenvrouw Betsy Cohen. De twee bedrijven willen daarnaast voor $650 miljoen aan aandelen gaan verkopen, aldus de ingewijden. Het in 2007 opgerichte eToro heeft ongeveer 20 miljoen gebruikers wereldwijd, waaronder in Nederland.

Bekijk ook: AEX pakt winst met herstel techfondsen

Persconferentie Fed-voorzitter Powell

Beleggers zijn ook al in de ban van de persconferentie die Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond geeft na afloop van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Zij zijn benieuwd of hij reden ziet om in te grijpen bij een verdere stijging van de obligatierentes. Begin deze maand reageerden beleggers met scherpe koersdalignen toen Powell aangaf dat de situatie op de obligatiemarkt zijn aandacht heeft, maar hij niet met maatregelen kwam om de snel oplopende rente de kop in te drukken.