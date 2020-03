Air France KLM zet bijna hele vloot aan de grond

Dat maakte Air France KLM maandagochtend bekend in een winstwaarschuwing. „De financiële situatie is snel verslechterd in de afgelopen dagen. Het wegvallen van de omzet zou alleen gecompenseerd kunnen worden door een halvering van de variabele kosten”, staat in een verklaring.

Er is nog €200 miljoen gevonden aan extra kostenbesparingen, maar dat is niet voldoende om de verdampte inkomsten op te vangen. Vorig jaar haalde Air France KLM een brutobedrijfsresultaat van ruim een miljard.

Air France KLM zegt blij te zijn met de steun die de Nederlandse en Franse overheid heeft toegezegd. Hoe deze vorm gaat krijgen, is nog onduidelijk. KLM heeft onder mee voor 28.000 werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Bij Air France zijn de gesprekken over ingrepen nog gaande.