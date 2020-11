Trump zet met decreet rem op investeringen in Chinese bedrijven

In het decreet van Trump is het verboden om vanuit Amerika nog investeringen te doen in bedrijven uit China die onder controle staan van de Chinese strijdkrachten.

Chinese bedrijven die door het decreet van Trump worden getroffen zijn volgens persbureau Reuters onder meer de telecombedrijven China Telecom en China Mobile.

Vóór de Amerikaanse verkiezingen heeft Trump zich ook laten gelden met de aanpak van Chinese bedrijven. Zo dreigde hij het Chinese TikTok van moederbedrijf WeChat in de ban te doen in de VS.