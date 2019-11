Heineken is 'bierpartner' van EK voetbal 2020

Heineken is al langer actief als partner van topvoetbal. Tegelijk met de aankondiging over Euro 2020 meldde het bedrijf dat zijn sponsorcontract met de UEFA Champions League en UEFA Super Cup weer met drie jaar is verlengd, tot 2024.

Bij die laatste deal is er ook een nieuwe rol weggelegd voor Amstel. Het merk van Heineken wordt partner van de UEFA Europa Conference League. Dit is een nieuwe Europese clubcompetitie die naar verwachting in het seizoen 2021/22 zijn eerste editie kent. Amstel blijft daarnaast sponsor van de UEFA Europa League.