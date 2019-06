ASR aan kop, Takeaway wint in AEX

De AEX-index staat rond 12.45 uur uur op 0,4% verlies bij een stand van 561,7 punten. De Midkap-index noteert 0,3% verlies bij 775,9 punten.

De Franse CAC-40 ging in die trend mee met 0,4% verlies, de DAX in Frankfurt raakt 0,4% kwijt.

De Londense FTSE100 wint juist 0,1%.

In Azië zijn de belangrijkste beurzen in de plus gesloten, de Amerikaanse futures staan licht hoger.

Het belangrijkste cijfer aan het begin van de week is het Duitse ondernemersvertrouwen. Zijn Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen ging naar het laagste niveau sinds 2014.

Op de Duitse beurs heeft Daimler (-4,6%) het zwaar. na een winstwaarschuwing omdat het betrokken zou zijn bij een sjoemelschandaal.

Oplopende zorgen

De olieprijs loopt licht op. Iran zou meer Amerikaanse drones willen neerhalen, als reactie op de verscherpte handelssancties en vermeende cyberaanvallen van Amerikaanse strijdkrachten op Iraanse doelen.

„De spanning over de handel blijft. Mogelijk nog vijf Chinese techbedrijven zijn naast Huawei aan de zwarte lijst van de VS toegevoegd. De zorgen over de handelsoorlog zet door, bij een zeer vlakke handel. Bij kleine omzetten kunnen gebeurtenissen voor uitschieters zorgen”, aldus handelaar Daam-Martijn van Holst van ABN Amro. „Veel bedrijven zijn op roadshow. Meer beleggers dan normaal blijven dan even aan de zijkant.”

De Nederlandse rente op staatsobligaties, net als ander schuldpapier, ging terug. De lagere rente zorgt direct voor een verder verlies bij veel financials, aldus ABN Amro.

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter gaat maaltijdbezorger Takeaway, gepromoveerd naar de AEX, met 1,1% mee in de kop na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

Verzekeraar ASR stond dankzij 1,6% koerswinst bovenin. Heineken gaf steun met rond 0,7% koersoploop.

De wetenschappelijk uitgever Relx won 1,4%. Credit Suisse verhoogde het koersdoel van 19,60 naar 21,00 Britse pond. Zijn advies blijftoverwogen.

Ook zwaargewicht Unilever gaat netjes met +0,2%. AkzoNobel krijgt er 0,2% bij.

Zakenbank UBS werd enthousiast over KPN (-0,6%). De nieuwe beschermingswetgeving voor strategische bedrijven zal een koper niet weerhouden het interessante telecombedrijf te kopen, aldus de Zwitsers in een analyse.

Bij de voorlopige verliezers staan alle financiële aandelen: ING raakt 1,7% kwijt, ABN Amro 2,7%.

Verzekeraar Aegon staat op -0,7% ten opzichte van vrijdagmiddag. Staalmaker ArcelorMittal zette ook druk met 1,5% verlies op handelsspanningen.

Bij de middelgrote fondsen valt de winst (+1,3%) van metalenleverancier AMG bovenin op. Air France KLM (-1,4%) voerde hier de verliezers aan. Bouwer BAM liet 3% waarde liggen, net voor Arcadis (-2,5%).

KBC Securities verhoogde zijn advies voor ForFamers van houden naar accumuleren.

Laadpalenbedrijf Fastned zag, op zijn tweede beurshandelsdag, de waarde van zijn depositary receipts met 15% dalen. Ze begonnen vrijdag bij €11 en noteerden €41 per stuk.

