Damrak naar klein verlies

De AEX-index staat rond 11 uur op 0,2% verlies op een stand van 561,7 punten. De Midkap-index noteert 0,3% verlies bij 776,2 punten.

Elders in Europa is het beeld gemengd. De Franse CAC-40 wint 0,4%, de DAX in Frankfurt raakt 0,3% kwijt. De Londense FTSE100 wint 0,1%. In Azië zijn de belangrijkste beurzen in de plus gesloten, de Amerikaanse futures staan licht hoger.

Het belangrijkste cijfer aan het begin van de week is het Duitse ondernemersvertrouwen. Dat zakt weg naar 97,4, na een stand van 97,9 vorige maand. De BV Duitsland staat al een tijdje onder druk, en wordt gezien als kanarie in de kolenmijn van de Europese economie als geheel.

Op de Duitse beurs heeft vooral Daimler het zwaar. Het bedrijf gaf dit weekend een winstwaarschuwing af omdat het betrokken zou zijn bij een sjoemelschandaal. De koers van de autobouwer loopt een kleine 3% terug.

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter is wetenschappelijk uitgever Relx vooralsnog de grote winnaar, met een 1,4% hogere koers. Daarna volgt branchegenoot Wolters Kluwer, dat 1,1% erbij krijgt. Ook zwaargewicht Unilever gaat met netjes met +0,5%. AkzoNobel krijgt er 0,4% bij.

Maaltijdbestelsite Takeaway, dat gepromoveerd is naar de AEX, wint 0,4% na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

Bij de voorlopige verliezers staan alle financiële aandelen: ING raakt 0,7% kwijt, net als ABN Amro. Verzekeraar Aegon staat op -0,6% ten opzichte van vrijdagmiddag, branchegenoot ASR raakt 0,2% kwijt.

