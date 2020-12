Voormalige winkels Blokker België failliet

Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de Ondernemingsrechtbank in Mechelen, zo melden Belgische media. Door het bankroet verliezen 650 werknemers hun baan. De kans op een doorstart lijkt klein.

Mega World heeft meer dan €40 miljoen aan schulden. Een verzoek bij de rechter om de schulden te herschikken in een groot reorganisatieplan werd eerder al afgewezen.

Mega World vroeg in oktober uitstel van betaling aan. Zakenman Dirk Bron stelde vervolgens misleid te zijn bij de aankoop van de Blokker-vestigingen en „een kat in de zak” te hebben gekocht. Blokker-moeder Mirage Retail benadrukte echter dat de Nederlander beter de hand in eigen boezem kon steken.