Salaris topman Goldman Sachs verdubbelt naar 35 miljoen dollar

Solomon krijgt 12 miljoen dollar als loon op zijn rekening gestort. De overige 23 miljoen dollar van zijn beloning ontvangt hij in de vorm van een aandelenbonus, meldde Goldman Sachs in een verplichte publicatie.

Een jaar geleden keerde Goldman Sachs nog 17,5 miljoen dollar uit aan Solomon. De bank trok 10 miljoen dollar in van zijn aanvankelijke beloning als 'boete'. Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten troffen in 2020 een historisch hoge schikking van 2,9 miljard dollar met Goldman Sachs vanwege het omkoopschandaal rond het Maleisische investeringsfonds 1MDB. De oud-premier van Maleisië is veroordeeld voor het wegsluizen van grote sommen geld uit dat staatsfonds, waar Goldman Sachs na de betaling van steekpenningen lucratieve klussen voor deed. Solomon zelf is nooit schuldig bevonden aan omkoping.

Goldman Sachs verhoogde ook de salarissen voor zijn bankiers fors. Bij zijn recente kwartaalbericht meldde het financieel concern een stijging van de loon- en beloningskosten van 33 procent. De bank boekte in 2021 ook de hoogste winst ooit, mede dankzij de hoge inkomsten uit adviesdiensten bij overnames en fusies en de begeleiding van beursgangen.

Solomon is samen met zijn evenknie bij concurrent Morgan Stanley, James Gorman, de best betaalde topbestuurder van een grote Amerikaanse bank. Ook topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase komt bij hen in de buurt. Hij zag zijn jaarsalaris plus bonuspakket met 10 procent stijgen tot een totaal van 34,5 miljard dollar.