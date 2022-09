Premium Het beste van De Telegraaf

Crisis in de kassen: ’De kosten zijn vertienvoudigd’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Annemiek Hofland en Frank Hofland aan het werk in hun kas potplanten kwekerij potplantenkwekerij Potplantenkweker Hofland. Ⓒ Foto Rene Bouwman

Lichten uit, verwarming lager en lege kassen. De oranje gloed die in winteravonden de lucht boven het Westland kleurt, zal komende maanden minder fel zijn. Door de hoge energieprijzen zijn veel tuinbouwbedrijven in dit gebied verplicht om de productie al dan niet gedeeltelijk stil te leggen. Dat zorgt voor onzekerheid, want de tuinbouw is de levensader van de gemeente en verweven met de hele samenleving.