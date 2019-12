Nieuwe topman voor ING Nederland

ING-topman Ralph Hamers gaf aan het vertrek van Van den Boogert te betreuren, maar ook te respecteren. Volgens Hamers heeft hij veel gedaan om van ING in Nederland een sterke bank te maken, met goede digitale capaciteiten.

Van Dusschoten kwam in 1997 bij ING in dienst en heeft sindsdien verschillende managementfuncties vervuld. Sinds begin 2015 is hij executive director bij private banking en vermogensbeheer. Hamers zei dat hij de juiste man is om leiding te gaan geven aan ING Nederland.