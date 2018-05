Val van 3 hoog kost uitkeringsfraudeur bijna 7000 euro

De man viel vorig jaar zomer van zijn balkon drie verdiepingen omlaag. Om zijn identiteit vast te kunnen stellen doorzocht de politie zijn heuptasje, portemonnee en jas op een identiteitsbewijs. Daarin werd ook 5052 euro aan cash gevonden.

Daarop ging de politie verder op onderzoek en werd de ontdekking gedaan dat de man ook een huurauto op zijn naam had staan en er werd een stortingsbewijs gevonden waaruit bleek dat hij 2050 euro op zijn rekening had gestort.

Uitkering ingetrokken en terugbetaling geëist

Op basis van deze informatie ging de gemeente Amsterdam onderzoeken of de man wel terecht een uitkering kreeg. Het antwoord was dat dat zeker niet het geval was.

De gemeente besloot de uitkering te herzien van januari 2014 tot en met maart 2017 en over juli 2017. Over april tot en met juni 2017 werd de uitkering ingetrokken. In totaal moet de man 6776,58 euro aan te veel betaalde uitkering terugbetalen.

De man stelde dat de politie geen recht had om zijn spullen te doorzoeken omdat zijn identiteit al bekend was. Daarom vond hij dat er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs. Daar ging de rechtbank Amsterdam niet in mee.