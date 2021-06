Minder hypotheken afgesloten, maar wel voor hogere bedragen

In totaal werden in mei 36.803 hypotheken gepasseerd. Dat waren er een jaar eerder nog 37.517. Met de leningen was een totaalbedrag van 8,6 miljard euro gemoeid.

Volgens HDN was in de maand mei sprake van een lichte tempering na de drukke eerste vier maanden van het jaar. In januari zorgden het schrappen van de overdrachtsbelasting ervoor dat met name jongeren meer hypotheken aanvroegen. Door de rentedaling in februari was ook in maart en april sprake van een markt die „op volle toeren” draaide.

Recordaantal

Ondanks de lichte terugval in mei is dit jaar een recordaantal hypotheken gepasseerd. Gelet op het recordaantal hypotheekaanvragen in mei van 48.911 verwacht HDN dat de daling in het aantal gepasseerde hypotheken niet verder doorzet.

Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.