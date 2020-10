Kabinet tast flink in de buidel voor steun aan start-ups

De investeringen zijn eerlijk verdeeld tussen het kabinet en Invest-NL, die allebei 250 miljoen euro inleggen. Het kabinet had dat geld al vrijgemaakt bij het derde steunpakket, daar komt nu eenzelfde bedrag vanuit Invest-NL bovenop. Ook het Europese Investeringsfonds heeft nu toegezegd om 150 miljoen euro mee te investeren.

Het geld wordt verdeeld tussen start- en scale-ups, en gaat ook naar het ’bevorderen van alternatieve financiering voor groeibedrijven’. Dat doet Keijzer deugd: „Omdat dit gaat over de economie van de toekomst, flink groeiende techbedrijven. Naast het steunen van ondernemers die het moeilijk hebben, is het ook onze plicht om onze groeibedrijven perspectief te geven en ze ondersteunen in hun ontwikkeling.”