Wall Street sluit met winst

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 26.827,64 punten. De breder samengestelde S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 3006,72 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,9 procent vooruit tot 8162,99 punten.

Beleggers verwerkten aan het handelsfront onder meer uitspraken van de Chinese vice-premier Liu He. Die sprak dit weekend van „aanzienlijke vooruitgang” bij het leggen van het fundament voor een voorlopige handelsovereenkomst. Ook vanuit het Witte Huis klonken bemoedigende woorden. China wil evengoed voor 2,4 miljard dollar aan sancties opleggen aan de VS.

Vliegtuigbouwer Boeing leverde na het verlies van bijna 7 procent op vrijdag opnieuw 3,7 procent in. Toen kwamen berichten naar buiten dat een piloot in 2016 al aan de bel zou hebben getrokken over problemen met de 737 MAX, het toestel dat nu na twee crashes wereldwijd aan de grond wordt gehouden. Twee analisten verlaagden hun beleggingsadvies voor het aandeel.

Halliburton opende de boeken en steeg 6,4 procent. De oliedienstverlener had last van minder vraag naar zijn diensten en materialen vanuit olie- en gasproducenten op zijn belangrijke thuismarkt en zag in het derde kwartaal zijn winst fors lager uitvallen.

Facebook maakte bekend een uitgebreid netwerk van Russische bots op Instagram te hebben verwijderd. De accounts richtten zich met politieke boodschappen op Amerikanen aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Facebook steeg 2,1 procent.

Speciaalchemiebedrijf Innophos verloor 9 procent op overnamenieuws. Investeerder One Rock Capital is bereid 932 miljoen dollar op tafel te leggen voor een overname van het bedrijf dat onder meer ingrediënten voor in sportdranken en kaas maakt. Innophos schortte betalingen van alle dividenden op.

Teva bevestigde een akkoord te hebben bereikt in de staat Ohio over een schikking van een opiatenzaak ter waarde van miljarden dollars. De ook in de VS genoteerde Israëlische farmaceut steeg 8,7 procent.

De euro was 1,1150 dollar waard, tegen 1,1143 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 53,48 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder op 59,06 dollar per vat.