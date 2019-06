Mediabedrijf Berlusconi wil naar Nederland

Het bestuur zou deze vrijdag bijeenkomen om over de plannen te praten. Het doel is een holding op te richten in Nederland waar de Italiaanse activiteiten en het meerderheidsbelang in Spaanse activiteiten in wordt ondergebracht. Voor die Spaanse tak zouden strategische opties worden overwogen.

Samenwerkingen of overnames zijn volgens Mediaset nodig om sterker te staan in de concurrentie met Netflix en andere onlinevideodiensten. Eerdere plannen voor een alliantie met Vivendi liepen in 2016 op niets uit.

Populaire vestigingslocatie

Nederland is een populaire vestigingslocatie voor bedrijven vanwege de goede voorzieningen en interessante beschermingsconstructies tegen vijandige overnames. Eerdere fusiebedrijven die zijn ontstaan uit verschillende landen kozen ook al voor kantoren in Nederland, zoals Airbus en Fiat Chrysler.

