Olieprijs in VS onder $20 na tegenvallende vraag

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De prijs voor Amerikaanse olie is woensdagmiddag onder de 20 dollar per vat gedoken. Dat is het laagste niveau sinds 2002. Brentolie werd ook fors minder waard. De olieprijzen zakten weg toen bekend werd dat de vraag naar olie in de Verenigde Staten op recordlaagte uitkwam. Ook was sprake een recordopbouw van olievoorraden.