Tweede stekkie in eigen land mateloos populair

Amsterdam - Er is een ware run op recreatiewoningen in Nederland en de prijzen voor vakantiehuizen gaan door het dak. In 2020 zijn er 7300 van die woningen verkocht, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde koopprijs is €172.000. Zeeland spant de kroon waar de gemiddelde prijs is opgelopen tot €600.000. Een tweede vakantiehuis is geliefd, maar hypotheekverstrekkers waarschuwen kopers ook zich niet blind te staren op mooie rendementen.