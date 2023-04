Suikerprijs op hoogste niveau in jaren: snoep dreigt duurder te worden

Termijncontracten voor de levering van witte suiker stegen op de grondstoffenmarkt van Londen dinsdag 4,3 procent en bereikten het hoogste punt sinds 2011. Ongeraffineerde suiker steeg op de beurs in New York 2,3 procent tot de hoogste prijs sinds 2016.

Bekijk ook: Bietenhandel vreest vrije suikerprijs

’Grote krapte’

Volgens analist Francois Thaury van adviesbureau Agritel is er sprake van grote krapte op de suikermarkt, waarbij de vraag het aanbod duidelijk overstijgt. Hij denkt dat dit te maken heeft met de gestegen prijzen voor suiker voor consumenten in India, waardoor de Indiase regering mogelijk geen toestemming geeft voor de extra export van suiker.

Analistenkantoor DNEXT Intelligence wijst erop dat er te weinig suiker voorhanden is voor alle kopers van een contract voor de levering van suiker in mei. Een ander analistenbureau, Covrig Analytics, meldt dat beleggingsfondsen een grotere rol spelen op de suikermarkt en zo de prijzen opdrijven.

Brazilië

Een van ’s werelds grootste suikerproducenten, Brazilië, zou verlichting kunnen bieden. Als daar de oogst op suikerrietplantages goed is, dempt dat de prijsstijging. Maar het oogstseizoen is nog niet aangebroken in het Zuid-Amerikaanse land. Daarnaast zouden de hogere olieprijzen ertoe kunnen leiden dat meer suikerriet opgaat aan de productie van ethanol als alternatief voor dure benzine of diesel.