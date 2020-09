Verduurzamen blijkt te duur voor veel huishoudens

Dat maakt de Vereniging Eigen Huis (VEH) bekend op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat verduurzaming neutraal moet uitpakken voor de woonlasten van huishoudens. Investeringen moeten daarbij gecompenseerd worden door lagere energielasten. Maar volgens de VEH raakt dat uitgangspunt steeds verder uit zicht.

Daarnaast kalft volgens de organisatie het draagvlak voor verduurzaming af door de toenemende onzekerheid bij huiseigenaren over de betaalbaarheid van de maatregelen.

Overheid

De VEH vindt het noodzakelijk dat de overheid met garanties komt dat woonlasten niet stijgen door investeringen in duurzaamheid, om zorgen bij huiseigenaren weg te nemen en het vertrouwen te herstellen. Daarmee kan worden voorkomen dat de financiële risico’s eenzijdig bij huishoudens terechtkomen. Zonder die zekerheid komt de verduurzaaming niet op gang, stelt de VEH.

Eigen Huis schrijft verder dat centrale regie rond de betaalbaarheid ontbreekt, maar dat duidelijk is dat het einde van de optelsom van kosten nog niet in zicht is. Volgens de VEH is het ook niet zeker of de beoogde kostenverlaging van de energietransitie kan worden gehaald.

Bekijk ook: Transitieprofessor Jan Rotmans krijgt eigen huis niet gasvrij

„Huiseigenaren worden straks verplicht te lenen om aan de duurzaamheidseisen te voldoen. Een dergelijke zware verplichting kan volgens ons alleen als de overheid hun daarbij dan ook de garantie van neutraliteit bij woonlasten geeft”, verklaart VEH-directeur Cindy van de Velde.