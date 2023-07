Hotelketen Fletcher gaat voorwaarden van vouchers duidelijker melden, na kritiek

Mensen die een voucher voor een hotelovernachting hadden, hadden zowel bij de Consumentenbond als bij de ACM geklaagd dat die zeer moeilijk te verzilveren waren.

Dat kwam doordat er allerlei voorwaarden golden waardoor het aantal beschikbare kamers per hotel beperkt was. Ook de prijs zal Fletcher voortaan duidelijker maken. Die bevat nu ook de onvermijdbare kosten. Zo moet bij viersterrenhotels, die 80% van het aanbod van Fletcher uitmaken, en op weekenddagen bijbetaald worden. Boekingskosten brengt Fletcher niet meer in rekening.

Consumentenbond

Eind vorig jaar trok de Consumentenbond over de kwestie aan de bel. Het AD en tijdschrift Libelle gaven zelfs geld terug aan bezitters van ongebruikte Fletcher-vouchers die via hun webshops waren gekocht. AD en Libelle, beide onderdeel van mediaconcern DPG Media, waren door de Consumentenbond aangesproken.

Fletcher was destijds nog niet van plan iets aan te passen. Volgens de hotelketen was de beperkte beschikbaarheid een momentopname. Maar na ingrijpen van de ACM komen de aanpassingen er dus wel.

„Het is belangrijk dat consumenten die een hotelvoucher kopen vooraf weten waarvoor ze deze wel en vooral ook niet kunnen gebruiken”, stelt directeur Consumenten van de ACM Edwin van Houten. „Het aantal hotels, kamers en data waarvoor de voucher kan worden ingezet is beperkt. Dit moet voor de aankoop duidelijk zijn, zodat de consument weet wat hij koopt”, aldus Van Houten. „Daarmee voorkom je teleurstellingen.”